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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
60 saniyede bugün (13 Kasım 2023)

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

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