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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
60 saniyede bugün (12 Kasım 2023)

Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım
Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle Arin Gölü'nün üçte biri kurudu
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı İstanbul'da yakalandı

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