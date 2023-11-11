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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
60 saniyede bugün (11 Kasım 2023)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz
Sırp turist gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu
"Hudut kartalları" yaklaşık üç ayda sınırlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı
Bolu'da orman yangınında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi
Bakan Uraloğlu, Bursa'da Çalı Yolu'nda gerçekleşen genişletme çalışmalarını inceledi

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