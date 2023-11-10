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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
60 saniyede bugün (10 Kasım 2023)

Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
Hatay'daki depremde yıkılan binanın müteahhidi Özat Ankara'da yakalandı
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan müstakil 4 ev kontrollü yıkıldı
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisizleştirildi

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