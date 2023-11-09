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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
60 saniyede bugün (09 Kasım 2023)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, durmadan devam edecek
Emine Erdoğan: İsrail, çocukların üzerine füzeler yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor

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