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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
60 saniyede bugün (08 Kasım 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya" hapis öngören düzenlemenin iptal istemi reddedildi
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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