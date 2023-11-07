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İsrail ordusunun Lübnan’ın Merc Ayun bölgesine saldırıları devam ediyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
60 saniyede bugün (07 Kasım 2023)

İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu
Emniyetten asılsız "e-Devlet onaylı diploma" ilanlarına karşı uyarı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'da yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin kalıcı konutu teslim etmeyi öngörüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için yarın Özbekistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları için gerekli yaptırımları uygulayacağız

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