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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
60 saniyede bugün (06 Kasım 2024)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

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