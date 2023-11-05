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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşuyor Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Albertine Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

Göksu Bayram  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
60 saniyede bugün (05 Kasım 2023)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balkanlarda yeni bir gerilimi, yeni bir çatışmayı asla istemiyoruz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de vurulan ambulansların "Hamas militanlarını taşıdığı" iddiasını yalandı
Depremde zarar gören İskenderun Limanı'nda bir rıhtım daha gemi trafiğine açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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