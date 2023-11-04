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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
60 saniyede bugün (04 Kasım 2023)

Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de hava sıcaklığı 30,2 dereceyle son 64 yılın en yüksek kasım değerine ulaştı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı

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