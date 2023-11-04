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60 saniyede bugün, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." dedi.

Harun Kutbe  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail’in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor."

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