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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
60 saniyede bugün (16 Kasım 2023)

YTB Başkanı Eren, "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemini vurguladı
Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

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