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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
60 saniyede bugün (15 Ekim 2023)

Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı
Halk otobüsleri her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü
Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü
AFAD: Libya için 850 ton insani yardım malzemesi daha yola çıktı

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