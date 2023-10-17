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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
60 saniyede bugün (17 Ekim 2023)

Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Balıkesir'de 1 milyon liralık telefon dolandırıcılığını, özel ekip aydınlattı
Dokuz Eylül Üniversitesince kurulan 4 sismometre AFAD'a devredildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi

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