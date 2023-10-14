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İsrail güçleri, Gazze’nin sınırındaki Sderot’tan top atışlarına devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Yenice şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
60 saniyede bugün (14 Ekim 2023)

Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

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