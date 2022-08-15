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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.08.2022
60 saniyede bugün (15 Ağustos 2022)

Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak uyarısı
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a Kıbrıs cevabı: Türkiye'nin 1974'teki müdahalesi yasal ve meşru
İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi
'Asrın felaketi'ni yaşayan Gölcük depremin izlerini sildi

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