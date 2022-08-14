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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.08.2022
60 saniyede bugün (14 Ağustos 2022)

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

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