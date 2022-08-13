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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.08.2022
60 saniyede bugün (13 Ağustos 2022)

Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı
Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan hemşirenin cesedine ulaşıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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