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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.08.2022
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2022)

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Togg test sürüşünde görüntülendi
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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