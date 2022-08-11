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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen ’’Anadolu Soruyor’’ programının canlı yayın konuğu oluyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.08.2022
60 saniyede bugün (11 Ağustos 2022)

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım
Bakan Kirişci: Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz
Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı

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