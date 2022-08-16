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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.08.2022
60 saniyede bugün (16 Ağustos 2022)

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, 1999 depreminden ders çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti
Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü

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