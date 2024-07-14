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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
60 saniyede bugün (14 Temmuz 2024)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı
İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen gencin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Bakan Bak, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz" programına katıldı

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