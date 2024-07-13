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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
60 saniyede bugün (13 Temmuz 2024)

Sudan'a insani yardım malzemesi ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Ceza infaz kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi'nde kadının soyadı düzenlemesine ilişkin açıklama
Dışişleri: İsrail’in, El-Mevasi’de onlarca sivili katletmesi, Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır

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