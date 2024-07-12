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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
60 saniyede bugün (12 Temmuz 2024)

Meclis Başkanlığına sunulan düzenlemeyle sahipsiz hayvan popülasyonu kontrol altına alınacak
Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasında karar
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
RTÜK'te 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

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