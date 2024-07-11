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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde “Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
60 saniyede bugün (11 Temmuz 2024)

Sahil Güvenlik'ten balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca hasar verilmesine ilişkin açıklama
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 61 şüphelinin işlemleri sürüyor
TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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