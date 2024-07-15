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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
60 saniyede bugün (15 Temmuz 2024)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

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