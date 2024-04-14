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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
60 saniyede bugün (14 Nisan 2024)

Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor
Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi
Kars'ta nisanda kar etkili oldu
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı
Dışişleri Bakanlığı: Bölgemizin istikrarına zarar verecek bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

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