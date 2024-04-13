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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
60 saniyede bugün (13 Nisan 2024)

Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü
Antalya'da teleferikte mahsur kalan kazazedeler yaşadıklarını anlattı
Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor
Papa Franciscus'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya barışına yaptıkları için teşekkür

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