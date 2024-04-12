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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
60 saniyede bugün (12 Nisan 2024)

YSK, 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler sürdü
"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına soruşturma açıldı

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