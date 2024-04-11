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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
60 saniyede bugün (11 Nisan 2024)

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

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