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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
60 saniyede bugün (10 Nisan 2024)

Şırnak ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

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