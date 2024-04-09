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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
60 saniyede bugün (09 Nisan 2024)

Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
YSK'den 6 il ve 10 ilçe için karar
İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
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