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Niğde’de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
60 saniyede bugün (08 Nisan 2024)

Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor

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