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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
60 saniyede bugün (07 Nisan 2024)

İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızını darbeden 7 fanatik yakalandı
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Malatya ve Adana'da sağanak etkili oluyor
Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

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