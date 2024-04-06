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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
60 saniyede bugün (06 Nisan 2024)

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış
Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor
YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı
Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde
Beşiktaş'taki gece kulübünde aynı anda çok iş yapma telaşı faciayı getirdi

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