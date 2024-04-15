Dolar
32.42
Euro
34.46
Altın
2,345.06
ETH/USDT
3,127.90
BTC/USDT
64,294.00
BIST 100
9,700.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
60 saniyede bugün (15 Nisan 2024)

İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları hakim karşısında
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (15 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (15 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (14 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (13 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (12 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (12 Nisan 2024)
60 saniyede bugün (11 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (11 Nisan 2024)
60 saniyede bugün (10 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (10 Nisan 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet