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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
60 saniyede bugün (13 Kasım 2024)

20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu
İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

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