Dolar
34.36
Euro
36.37
Altın
2,562.88
ETH/USDT
3,187.10
BTC/USDT
91,153.00
BIST 100
9,387.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
60 saniyede bugün (14 Kasım 2024)

Dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, 49 yaşını kutluyor
2024-YKS spor bilimleri için ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda soruları yanıtladı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (14 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (14 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (13 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (12 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2024)
60 saniyede bugün (10 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (10 Kasım 2024)
60 saniyede bugün (09 Kasım 2024)

60 saniyede bugün (09 Kasım 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet