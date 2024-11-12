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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
60 saniyede bugün (12 Kasım 2024)

Maltepe'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak çalışma kararlılığı
TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki yatırımı için imar planı çalışmalarına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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