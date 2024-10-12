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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
60 saniyede bugün (12 Ekim 2024)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği arızalanan yük gemisi nedeniyle askıya alındı
"Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" İstanbul'da başladı
"Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiası yalanlandı
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

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