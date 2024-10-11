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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
60 saniyede bugün (11 Ekim 2024)

Türkiye'de doğal afetlerin yüzde 45'ini heyelanlar oluşturuyor
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 3 oldu
Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor
Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

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