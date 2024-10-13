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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
60 saniyede bugün (13 Ekim 2024)

Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
AA, FETÖ elebaşını Pensilvanya’daki yeni evinden çıkarken görüntüledi

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