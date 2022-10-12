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Trabzonspor Futbol Takımı, Monaco ile yapacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiriyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.10.2022
60 saniyede bugün (12 Ekim 2022)

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak
Su çekilmesi yaşanan İznik Gölü'ndeki batık bazilika kıyıyla birleşti
Türkiye ile Kazakistan arasında 6 anlaşma imzalandı

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