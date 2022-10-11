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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.10.2022
60 saniyede bugün (11 Ekim 2022)

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı
Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi
Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum adacıklarından temizlenmesini istedi

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