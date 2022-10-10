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Rusya tarafından Kiev’e fırlatılan roketlerden birinin düştüğü Taras Shevchenko Park’tan yayındayız Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.10.2022
60 saniyede bugün (10 Ekim 2022)

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletler Teşkilatı var
Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır
Türkiye'den Venezuela'ya sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'nin "Yetenek Kapısı" uygulamasını 118 ülkeden 1 milyon 200 bin öğrenci kullanıyor

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