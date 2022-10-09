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Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.10.2022
60 saniyede bugün (09 Ekim 2022)

Kadıköy'de bir binada patlamanın ardından yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, hazırlıklarımızı yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz gençler hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz
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