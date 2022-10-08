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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.10.2022
60 saniyede bugün (08 Ekim 2022)

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu: Dağlarda bir tek terörist kalmayacak
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

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