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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi. VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.10.2022
60 saniyede bugün (07 Ekim 2022)

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Mevlid-i Şerif" kitabı

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