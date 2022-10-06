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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.10.2022
60 saniyede bugün (06 Ekim 2022)

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu trafiği rotası Türkiye'deki yakalanmaların çokluğuyla güneye kaydı
Alevi STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni adım" açıklamalarını değerlendirdi
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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