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Medipol Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi RFS takımında teknik direktör Vıktors Morozs ve futbolculardan Andrej Ilic, maçın oynanacağı Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.10.2022
60 saniyede bugün (05 Ekim 2022)

Filistin mücadelesini anlatan İHH Dijital Hafıza Merkezi yayına başladı
Katar tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

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